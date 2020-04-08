На Херсонщині з обсервації втекли 15 осіб, які повернулися з Криму

Поліція Херсонської області склала адмінпротоколи на 15 громадян, які самовільно залишили центр обсервації у Каланчацькому районі. Там вони мали перебувати після повернення з Криму.

Поліцейські встановили, що всього через пункт в’їзду-виїзду Каланчак з окупованого Криму прибули 20 людей, яких помістили у центр обсервації.

Після проведення медичного обстеження 17 осіб, серед яких двоє дітей, категорично відмовилися проходити обов’язкову обсервацію та самовільно залишили центр. Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там дотримуватимуться самоізоляції.

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Більшість громадян із західних регіонів та Дніпропетровської області. Усі вони поїхали до себе додому.

За порушення правил обсервації вони повинні сплатити штраф від 17 тис. гривень.

Нагадаємо, в Україні запрацював додаток Дія для контролю самоізоляції. За відмову від його використання передбачений штраф.