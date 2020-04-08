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Факти / Україна / Суспільство

На Рівненщині 6 медиків заразилися коронавірусом

8 квітня на Рівненщині було зареєстровано 7 нових випадків Covid-19, шість з яких – це медичні працівники районної лікарні у Сарнах.

Інфікувались 5 медсестер та санітарка з відділення інтенсивної терапії, віком від 38 до 55 років. Сьомою пацієнткою є 48-річна жінка з Рівного.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

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– Дослідження медичного персоналу проводилось у рамках моніторингу стану здоров’я основної групи ризику та як захід для запобігання виникненню внутрішньогоспітальної інфекції. Аналізи методом ПЛР проводив Рівненський центр громадського здоров’я, – йдеться у повідомленні.

Віталій Коваль додав, що в інфікованих медиків безсимптомний перебіг хвороби.

Двоє пацієнтів Сарненської ЦРЛ. що раніше захворіли на Covid-19, отримали перші негативні результати тестів.

– Нині робиться повторне тестування. За умови другого негативного результату вони вважатимуться такими, що одужали від коронавірусу, – додав Віталій Коваль.

Від початку карантину на Рівненщині було зареєстровано 51 випадок Covid-19.

Нагадаємо, в Україні станом на 8 квітня підтвердили 1 668 випадків коронавірусної хвороби.

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