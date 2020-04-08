На стадіоні Металіст можуть зробити шпиталь для хворих на коронавірус

На стадіоні Металіст у Харкові в разі необхідності може бути розгорнуто шпиталь для хворих на коронавірус.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер ефірі телекомпанії АТН.

– Ми зараз розглядаємо можливість розгорнути такий шпиталь на нашому Металісті. Групою фахівців, зокрема лікарів, ми інспектували стадіон і найближчим часом ми визначимося, чи зможемо ми в тих боксах, які там є (там можна розмістити велику кількість людей), зробити такий шпиталь, – сказав Кучер.

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Він додав, що крім цього вивчається можливість використання бази Металіста у селищі Високому для розміщення хворих або для обсервації.

Нагадаємо, з 21 березня у Харківській області введена надзвичайна ситуація.