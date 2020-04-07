Нам приховувати нічого: мер Миколаєва про перевірку МОЗ через Covid-19

У Миколаївську область направлять перевірку з МОЗ, щоб перевірити правильність тестів на коронавірус, однак міський голова Олександр Сєнкевич каже, що їм нічого приховувати.

Про це він повідомив під час вечірнього онлайн брифінгу 7 квітня.

– МОЗ підозрює, що ми робимо щось неправильно, що приховуємо, можливо, реальну ситуацію із захворюваннями на коронавірус. Тому наприкінці цього або на початку наступного тижня до нас приїде спеціальна комісія фахівців, яка перевірятиме наші дії. Ми їх чекаємо, нам приховувати нічого, – наголосив чиновник.

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Він також зазначив, що у Миколаєві щодоби помирає від 10 до 16 людей з різних причин. Але цей рівень смертності нічим не відрізняється від минулих років.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 462 випадки коронавірусу, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. Covid-19 підтверджений у всіх областях країни, окрім Миколаївської.