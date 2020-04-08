У Першотравенську Дніпропетровської області з 9.00 8 квітня обмежили в’їзд та виїзд з міста.

За словами голови місцевої облдержадміністрації, такі заходи необхідні, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Тепер відповідне рішення повинна ухвалити і міськрада Першотравенська.

– Дозвіл на в’їзд матиме лише стратегічно важливий транспорт – вантажівки з продуктами, медикаментами, автобуси, що перевозять працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. На всіх блокпостах медичні бригади перевірятимуть водіїв та пасажирів на симптоми коронавірусу, – повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

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Він також додав, що Першотравенська міська лікарня має інфекційні бокси, які готові приймати хворих.

Нагадаємо, 7 квітня у Першотравенську виявили 15 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Загалом у місті 21 лабораторно підтверджений випадок Covid-19.

Джерело: Дніпропетровська ОДА