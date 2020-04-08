Від ножових поранень у ділянку серця помер лідер гурту Лесик Band Олександр Дацюк. Йому було 56 років.

Ми зібрали факти з життя відомого українського виконавця.

Олександр Дацюк народився у Львові. Закінчив факультет диригування Львівського училища культури і мистецтв.

Лесик Дацюк є один з перших учасників та засновників Львівського рок-клубу.

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У грудні 1990 року в Львові створив свій гурт Лесик Band. Отримав звання заслуженого артиста України.

Олександр Дацюк був одружений.

Нещодавно стало відомо про смерть Івана Вакарчука – колишнього міністра освіти, ректора Львівського університету та батька лідера гурту Океан Ельзи.