Від ножових поранень у ділянку серця помер лідер гурту Лесик Band Олександр Дацюк. Йому було 56 років.
Ми зібрали факти з життя відомого українського виконавця.
Олександр Дацюк народився у Львові. Закінчив факультет диригування Львівського училища культури і мистецтв.
Лесик Дацюк є один з перших учасників та засновників Львівського рок-клубу.
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У грудні 1990 року в Львові створив свій гурт Лесик Band. Отримав звання заслуженого артиста України.
Олександр Дацюк був одружений.
Нещодавно стало відомо про смерть Івана Вакарчука – колишнього міністра освіти, ректора Львівського університету та батька лідера гурту Океан Ельзи.