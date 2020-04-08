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Факти / Україна

Пожежа у Чорнобильській зоні: відкритого вогню немає, тліє трава окремими осередками

У Чорнобильській зоні відчуження на території Денисовецького і Котовського лісництв відкритого вогню немає, спостерігається тління трав’яного настилу окремими осередками та чагарників.

– Станом на 7.00 8 квітня в зоні відчуження спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками, – повідомляють у ДСНС.

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Також на території Котовського лісництва в зоні відчуження відкритого вогню немає, спостерігається тління окремими осередками.

– Загалом до гасіння пожеж у зоні відчуження залучено 253 особи та 68 од. техніки, з них від ДСНС 168 працівників особового складу та 34 од. техніки, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пожежа у Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Загрози населеним пунктам немає.

Згодом за фактом виникнення пожежі поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особу одного з паліїв.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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