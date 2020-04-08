Під час пандемії Covid-19 потрібно дотримуватися низки правил, щоб не захворіти на коронавірус.

ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Факти ICTV поспілкувалися з фахівцем, який надав свої рекомендації щодо профілактики коронавірусу.

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Як не захворіти на коронавірус?

1) Обмежити контакт з реальними або потенційним хворими на коронавірус.

– Необхідно обмежити відвідування місць масового скупчення людей, соціальні контакти, особливо якщо ви належите до групи ризику за розвитком гострих респіраторних інфекцій. До цієї групи належать люди старше 60 років, вагітні, люди, які страждають на діабет, онкопатологію, бронхіальну астму, хронічну ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, – коментує лікар-педіатр, медичний блогер Денис Арман.

2) Використовувати захисні рукавички або обробляти руки антисептиком.

– Постійне використання рукавичок може призводити до дерматитів. Тому важливе не скільки використання рукавичок, скільки дотримання правил особистої гігієни, – додає Денис Арман.

3) Важливо і потрібно дотримуватися елементарних правил особистої гігієни.

– Це банально, але зараз це може врятувати вам життя, – підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які симптоми коронавірусу. Медики розповіли, які можуть з’являтися ознаки захворювання у різні дні.

Джерело: ВООЗ