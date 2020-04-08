Кабмін не заборонив переміщення українців автомобілем під час карантину, але обмежив кількість людей, які можуть у ньому знаходитися одночасно.

Українці можуть вільно користуватися особистим транспортом.

– Використання як особистого, так і орендованого транспортного засобу під обмеження або заборону постанови Кабінету міністрів не потрапляють, – говорить член Асоціації правників України Микита Жуков.

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Однак, уряд не розмежовує пересування пішки або ж автомобілем. Тож можуть виникати різночитання постанови щодо того, чи поширюється вона на пересування особистим транспортним засобом, вважає юрист.

– Згідно з тією ж постановою Кабінету міністрів, з 6 квітня 2020 року пересування групою осіб у кількості більш ніж дві особи заборонено. Це обмеження поширюється на будь-яке пересування, – доповнює експерт.

Винятком є ​​лише пересування з метою службової необхідності або у разі супроводу дорослим дитини до 14 років.

Є у постанові уточнення про те, що у авто може одночасно перебувати та кількість людей, яку дозволяють його технічні характеристики. Але це більше стосується службової необхідності.

– Через це можуть виникати різночитання, але я вважаю, що це стосується пересування у разі службової необхідності, – каже спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми писали, що таке самоізоляція і кому з 6 квітня 2020 року треба обов’язково перебувати вдома.