PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві підтвердили 294 хворих на коронавірус

Станом на 12.00 8 квітня у Києві зафіксували 294 випадки коронавірусу.

Про це повідомив Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

– За минулу добу кількість хворих киян збільшилась на 15 осіб.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Захворіли 8 жінок віком від 29 до 67 років та 6 чоловіків віком від 43 до 61 року.

– Серед киян, що захворіли за минулу добу, – троє медиків, – додав мер Києва.

коронавірус у києві

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв.

Нагадаємо, усього в Україні зафіксовано 1 668 випадків коронавірусу, з яких 52 – летальні. Вилікувалось 35 пацієнтів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка