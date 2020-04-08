Пом’якшення карантинних обмежень в Україні можна буде розглядати у разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ Роман Родина.

Він зазначив, що в Україні вже є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування. Однак, на його думку, потрібно дочекатися більш стійкої ситуації.

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Роман Родина також зауважив, щоб досягти зменшення кількості хворих на коронавірус, наразі потрібно продовжувати робити ті обмежувальні заходи, які були запроваджені.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що говорити про закінчення карантину зарано, оскільки Україна перебуває на порозі піку коронавірусу.