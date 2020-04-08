Україна відправила до Рима п’ять тонн дезінфекційної рідини. Вантаж полетів відповідно до указу президента Володимира Зеленського про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу.
У Римі літак зустрічатиме глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.
– Це другий раунд допомоги Італії. Ми відправляємо п’ять тонн спеціальних санітайзерів, які використовуватимуться для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників, – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.
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Україна відправила до Італії 5 тонн спеціальних санітайзерів для боротьби з Covid-19 / 4 фотографии
Він також зазначив, що Україна не виділяла жодних додаткових коштів на закупівлю засобу.
Крім того, Сергій Гончаров додав, що дві бригади українських лікарів вже приступили до роботи у двох госпіталях Італії.
З ними щовечора відбуваються онлайн-конференції, де медики розповідають, як у Італії налагоджена медична, епідеміологічна та превенційна робота.
Нагадаємо, раніше українські лікарі вирушили в Італію на допомогу колегам для боротьби з коронавірусом.
Фото: МВС
Джерело: МВСЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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