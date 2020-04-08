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Факти / Україна

Україна відправила до Італії 5 тонн спеціальних санітайзерів для боротьби з Covid-19

Україна відправила до Рима п’ять тонн дезінфекційної рідини. Вантаж полетів відповідно до указу президента Володимира Зеленського про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу.

У Римі літак зустрічатиме глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

– Це другий раунд допомоги Італії. Ми відправляємо п’ять тонн спеціальних санітайзерів, які використовуватимуться для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників, – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

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Україна відправила до Італії 5 тонн спеціальних санітайзерів для боротьби з Covid-19 / 4 фотографии

Він також зазначив, що Україна не виділяла жодних додаткових коштів на закупівлю засобу.

Крім того, Сергій Гончаров додав, що дві бригади українських лікарів вже приступили до роботи у двох госпіталях Італії.

З ними щовечора відбуваються онлайн-конференції, де медики розповідають, як у Італії налагоджена медична, епідеміологічна та превенційна робота.

Нагадаємо, раніше українські лікарі вирушили в Італію на допомогу колегам для боротьби з коронавірусом.

Фото: МВС

Джерело: МВС

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