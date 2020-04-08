Україні зарано говорити про пом’якшення карантину – Зеленський

Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят.

Такої згоди дійшли на традиційній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

– Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час, – повідомив глава держави.

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Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вже розроблені програми виплат людям з найнижчими доходами.

До прикладу, 80-річним пенсіонерам почали надходити додаткові виплати. Крім того, уряд класифікував категорії населення, яким буде надана додаткова допомога.

Зокрема, йдеться про безробітних, малозабезпечені родини з дітьми, малий та середній бізнес.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль під час засідання Кабміну заявив, що карантин в Україні можуть продовжити до травня.