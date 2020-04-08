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Факти / Україна / Суспільство

Українці, які застрягли в Непалі, повертаються додому – МЗС

Група українських туристів, яка кілька тижнів не могла вилетіти з Непалу через карантинні обмеження, найближчим часом повернеться до України.

Сьогодні вранці 18 українських громадян вилетіли спеціальним авіарейсом за маршрутом Катманду-Доха-Мюнхен. Далі українці повернуться в Україну через Мінськ.

– Спецрейс організував уряд Німеччини. Можливість відправити ним якомога більше громадян України — результат великих зусиль дипломатів як в Києві, так і за кордоном, – повідомили в МЗС.

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Наразі в Непалі залишається щонайменше 21 громадянин України. Посольство України в Індії продовжує надавати допомогу в рамках програми Захист.

Для вирішення невідкладних питань в МЗС порадили звертатися до почесного консульства України в Непалі.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що близько 11 тис. українців за кордоном потребують евакуації. 

Джерело: МЗС

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