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Факти / Україна

Військовослужбовці-строковики підуть у запас вчасно – Міноборони

Усі військовослужбовці, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

– Термін виконання заходів, пов’язаних зі звільненням в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишаються без змін.

Також він додав, що черговий призов громадян на строкову військову службу указом президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

– Вказані заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, – зазначив Таран.

Нагадаємо, станом на 07.00 8 квітня в Збройних силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на коронавірус, з них 1 летальний.

Джерело: Міноборони

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