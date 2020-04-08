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Факти / Україна

Який рівень смертності від Covid-19 в Україні

Рівень летальності під час захворювання на Covid-19 в Україні становить 3,1%.

За словами заступника міністра охорони здоров`я Віктора Ляшка, смертність в Україні від коронавірусу нижча, ніж в Іспанії та Італії, однак вища, ніж у Німеччині та Південній Кореї.

– В Іспанії сьогодні показник летальності становить 9,9%, в Італії – 12,6%, – повідомив він.

Ляшко додав, що найнижчий показник летальності у Європі фіксують у Німеччині.

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– Він не досягає 2%. А також у Південній Кореї, там на рівні 1,5%, – зауважив заступник міністра.

Як відомо, станом на 9.00 8 квітня в Україні 1 668 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало.

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