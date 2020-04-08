Український центр оцінювання якості освіти поки не уточнив нові дати проведення ЗНО у 2020 році, яке перенесли на літо через запровадження карантину.

Раніше основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів планувалася з 21 травня по 15 червня.

Нові дати ЗНО будуть оголошені після завершення карантину в Україні.

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Водночас МОН скасувало державну підсумкову атестацію для учнів 4 і 9 класів.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, якщо після карантину учні у травні зможуть повернутися за парти, то цього ж місяця відбудеться пробне ЗНО, а основна сесія ЗНО 2020 розпочнеться орієнтовно після 20 чисел червня.