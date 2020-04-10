311 за добу: в Україні зафіксовано 2 203 випадки інфікування коронавірусом

Станом на 9.30 10 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 203 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 69 осіб померли, а 61 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 311 нових випадків.

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Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 119 випадків;

Волинська область — 41 випадок;

Дніпропетровська область — 52 випадки;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 41 випадок;

Закарпатська область — 56 випадків;

Запорізька область — 54 випадки;

Івано-Франківська область — 254 випадки;

Кіровоградська область — 82 випадки;

м. Київ — 348 випадків;

Київська область — 140 випадків;

Львівська область — 82 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 46 випадків;

Полтавська область — 20 випадків;

Рівненська область — 85 випадків;

Сумська область — 63 випадки;

Тернопільська область — 196 випадків;

Харківська область — 6 випадків;

Херсонська область — 27 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Чернівецька область — 366 випадків;

Черкаська область — 86 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

Нагадаємо, в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.