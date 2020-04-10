311 за добу: в Україні зафіксовано 2 203 випадки інфікування коронавірусом

Станом на 9.30 10 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 203 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 69 осіб померли, а 61 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 311 нових випадків.
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Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 119 випадків;
- Волинська область — 41 випадок;
- Дніпропетровська область — 52 випадки;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 41 випадок;
- Закарпатська область — 56 випадків;
- Запорізька область — 54 випадки;
- Івано-Франківська область — 254 випадки;
- Кіровоградська область — 82 випадки;
- м. Київ — 348 випадків;
- Київська область — 140 випадків;
- Львівська область — 82 випадки;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 0 випадків;
- Одеська область — 46 випадків;
- Полтавська область — 20 випадків;
- Рівненська область — 85 випадків;
- Сумська область — 63 випадки;
- Тернопільська область — 196 випадків;
- Харківська область — 6 випадків;
- Херсонська область — 27 випадків;
- Хмельницька область — 16 випадків;
- Чернівецька область — 366 випадків;
- Черкаська область — 86 випадків;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Нагадаємо, в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.