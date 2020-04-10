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Факти / Україна / Суспільство

80% людей на планеті інфікуються коронавірусом – лікар-епідеміолог

В Україні, та Києві зокрема, спостерігається не погіршення, а стабілізація епідеміологічної ситуації з коронавірсом.

Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

— Ми спостерігаємо не погіршення, а стабілізацію епідситуації. І в Україні, і в місті Києві ми цього досягли. З потеплінням, зі зростанням світлової частини доби ситуація буде покращуватися, оскільки коронавірус є дуже нестійким у навколишньому середовищі, – наголосив лікар.

Він пояснив, що на вірус діє ультрафіолет, тому після 20 квітня стане краще, бо температура повітря підніметься понад 18-20 градусів.

– Я думаю, що дитячі дошкільні заклади й школи поки не будуть відкривати, бо діти – найбільша рушійна сила епідпроцесів, вони – потенційні носії.

Дезінфектори, ультрафіолет та висока температура повітря вбивають коронавірус. Тому основне завдання після жорстких обмежень і карантину – плавно перейти до літа. Влітку збудник на вулиці загине.

Ми повинні витримати карантин до потепління. 18 градусів буде – буде все добре, – зазначив лікар.

Епідеміолог вважає, що 80% людей на планеті інфікуються коронавірусом, з них 60% будуть лише безсимптомними носіями та не відчують будь-яких клінічних ознак.

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Це і є страшним у цій хворобі: є безсимптомні носії, які є рушійною силою епідемічного процесу та інфікують інших.

– 5% від усіх заражених коронавірусною хворобою потребують стаціонарного лікування, 20% захворіють та матимуть клінічні ознаки.

І вони можуть лікуватись або амбулаторно в домашніх умовах, або в стаціонарі, – розповів Олег Рубан.

До слова, комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування зареєстрував законопроект № 3320 про внесення змін до закону Про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

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