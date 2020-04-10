PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Експрес-тести на Covid-19 з’являться в аптеках – Ляшко

Українці зможуть купувати експрес-тести на Covid-19 в аптеках, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, проте не уточнив, коли саме вони там з’являться.

– Така можливість буде. Аптеки можуть закуповувати експрес-тести, приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи. Ніхто не забороняє проводити такі дослідження, – сказав він на брифінгу.

Водночас Ляшко нагадав, що такі лабораторії зобов’язані чітко дотримуватися вимог і звітувати про кожен позитивний результат, щоб МОЗ зміг вчасно провести епідрозслідування.

Читайте: Між Намібією та Марокко: Україна робить 134 тести на Covid-19 на 1 млн населення

Ляшко також розповів, що ПЛР-тестуванню підлягають чотири групи людей: з пневмонією, з ознаками ГРЗ, усі, хто контактував із хворими на коронавірус, і ті, хто повернувся в Україну з-за кордону.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка