Експрес-тести на Covid-19 з’являться в аптеках – Ляшко

Українці зможуть купувати експрес-тести на Covid-19 в аптеках, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, проте не уточнив, коли саме вони там з’являться.

– Така можливість буде. Аптеки можуть закуповувати експрес-тести, приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи. Ніхто не забороняє проводити такі дослідження, – сказав він на брифінгу.

Водночас Ляшко нагадав, що такі лабораторії зобов’язані чітко дотримуватися вимог і звітувати про кожен позитивний результат, щоб МОЗ зміг вчасно провести епідрозслідування.

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Ляшко також розповів, що ПЛР-тестуванню підлягають чотири групи людей: з пневмонією, з ознаками ГРЗ, усі, хто контактував із хворими на коронавірус, і ті, хто повернувся в Україну з-за кордону.