Фонд Вадима Новинського в честь Покрови Пресвятої Богородиці закупив в Китаї високопродуктивні діагностичні системи, які дозволяють протягом 40 хвилин виявити захворювання Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Про це повідомили в прес-службі Фонду.
Три системи iPonatic вже прибули в Україну та відправлені в державні медичні установи Херсона, Маріуполя, Кривого Рогу.
– Маріупольці отримають можливість швидкої діагностики. Це полегшить встановлення діагнозу та допоможе оперативно надати правильну медичну допомогу і використовувати протоколи, рекомендовані ВООЗ. Радий, що є люди, які готові допомогти жителям Маріуполя подолати непрості часи, – прокоментував доставку обладнання мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Крім діагностики коронавірусу, системи дозволяють виявляти респіраторні патогени вірусу грипу А і B, респіраторно-синцітиального вірусу, аденовірусу, риновірусу людини, мікоплазменної пневмонії.
Переваги системи в скороченому циклі тестування (до 40 хв), інтелектуальній обробці даних (голосові підказки, автоматичний аналіз результатів і т.д.), а також у відсутності обмежень щодо розміщення пристрою і проведення тестування. Реагенти можуть зберігатися за кімнатної температури. Системи рекомендовані ВООЗ, їх результати можуть інтегруватися в національну медичну інформаційну систему, також можлива інтеграція з eHealth.
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Фонд Новинського закупив діагностичні системи для виявлення Covid-19 / 2 фотографии
Раніше фонд Вадима Новинського закупив в КНР 10 високоефективних апаратів штучної вентиляції легенів. Також були закуплені понад 100 тис. засобів індивідуального захисту для медиків.
У Південній Кореї фонд закупив 100 тис. високоточних тест-систем DialPlexQ, які дозволяють встановлювати наявність інфекції методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) в реальному часі.
Устаткування та тести вже передані в регіональні спеціалізовані медустанови.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці зможуть купувати експрес-тести на Covid-19 в аптеках, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, проте не уточнив, коли саме вони там з’являться.
Джерело: Апостроф