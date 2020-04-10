Фонд Новинського закупив діагностичні системи для виявлення Covid-19

Фонд Вадима Новинського в честь Покрови Пресвятої Богородиці закупив в Китаї високопродуктивні діагностичні системи, які дозволяють протягом 40 хвилин виявити захворювання Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це повідомили в прес-службі Фонду.

Три системи iPonatic вже прибули в Україну та відправлені в державні медичні установи Херсона, Маріуполя, Кривого Рогу.

– Маріупольці отримають можливість швидкої діагностики. Це полегшить встановлення діагнозу та допоможе оперативно надати правильну медичну допомогу і використовувати протоколи, рекомендовані ВООЗ. Радий, що є люди, які готові допомогти жителям Маріуполя подолати непрості часи, – прокоментував доставку обладнання мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Крім діагностики коронавірусу, системи дозволяють виявляти респіраторні патогени вірусу грипу А і B, респіраторно-синцітиального вірусу, аденовірусу, риновірусу людини, мікоплазменної пневмонії.

Переваги системи в скороченому циклі тестування (до 40 хв), інтелектуальній обробці даних (голосові підказки, автоматичний аналіз результатів і т.д.), а також у відсутності обмежень щодо розміщення пристрою і проведення тестування. Реагенти можуть зберігатися за кімнатної температури. Системи рекомендовані ВООЗ, їх результати можуть інтегруватися в національну медичну інформаційну систему, також можлива інтеграція з eHealth.

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