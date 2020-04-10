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Факти / Україна

Хай Бог милує: Аваков відхрестився від прем’єрських амбіцій

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має прем’єрських амбіцій.

Так чинний міністр відповів на запитання одного з користувачів Facebook під своїм постом.

Водночас Аваков додав, що задоволений призначенням Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України.

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– Сподіваюся, Бог помилує. Мені теперішній прем’єр подобається, – написав він.

Нагадаємо, Аваков припустив, що завершення карантину може відбутися у травні.

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