У світі станом на 5.00 п’ятниці зафіксовано понад 1,6 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив американський університет Джона Гопкінса, який здійснює моніторинг поширення інфекції.

За даними університету, кількість інфікованих від початку пандемії сягнула 1 млн 600 тис. 427 осіб, жертв – 95 699.

За кількістю захворювань у світі лідирують США, де зафіксовано понад 465 тис. інфікованих і 16,6 тис. випадків летального результату.

За кількістю жертв коронавірусу в світі на першому місці Італія, де померли 18 279 осіб, інфіковано – 143 626.

Найбільшу кількість хворих після США зафіксовано в Іспанії – 153 222 підтверджених випадки, 15 447 смертей.

На материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 42 нових випадки зараження коронавірусом, 38 – у людей, які прибули з-за кордону.

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Коронавірус в Україні

Станом на 9.00 9 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 1 892 випадки інфікування коронавірусом. Загалом 57 осіб померли, а 45 пацієнтів одужали.

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