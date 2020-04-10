Коли завершиться карантин через коронавірус – відповідь МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що нині не можна говорити конкретно про терміни завершення карантину.

– Коли? Я не знаю, ніхто не знає. І якщо хтось впевнено говорить, що знає – не вірте, – написав він у Facebook.

З “обережним оптимізмом” Аваков припустив, що країна зможе повернутися до нормального життя в травні, а до літа остаточно оговтається.

Україна уже пройшла дуже складний початковий етап атаки коронавірусу, а нині потрібно продовжувати “тримати лад”, додав міністр.

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– Важко пророкувати хід епідемії, природа якої так мало вивчена, але ми в уряді сподіваємося і все робимо для того, щоб перші кроки “перезапуску економіки” були б можливі наприкінці квітня. У низку етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших… у другій половині травня, – написав Аваков.

Докладно про те, як проходить карантин в Україні, можна прочитати у текстовому онлайні на Фактах ICTV.