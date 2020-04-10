Комендантська година через коронавірус – що це таке і де можуть запровадити

Карантин в Україні можуть посилити у зв’язку з поширенням коронавірусу та ввести комендантську годину на вихідні.

Чи буде комендантська година в Україні – розбиралися Факти ICTV.

Що таке комендантська година в Україні

Заборонений для перебування на вулицях і в громадських місцях час влада може встановити з метою підтримки порядку під час карантину, зменшення кількості інфікованих коронавірусом.

За дотриманням заборони можуть призначити стежити спеціально виділені для цієї мети підрозділи військ або поліції держави.

Де можуть ввести комендантську годину

Режим обмеження пересування на вулицях на вихідних можуть ввести в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький уже звернувся до мешканців області із рекомендацією дотримуватися комендантської години.

– Прошу вас утриматись від пересування і перебування у громадських місцях на цих вихідних. Від 13.00 суботи до 6.00 понеділка. Ці обмеження вводяться задля збереження здоров’я та мінімізації поширення захворюваності серед населення, – заявив він.

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– Також були проінформовані, що в трьох областях – Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській – вводяться надзвичайні заходи на вихідні для того, щоб розірвати ланцюг. Зокрема, розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем’єр-міністром, – заявив він.

Крім того, обмежити час перебування на вулицях можуть у Київській області, повідомив в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

– Багато в чому ваше здоров’я і життя залежать від вашої сумлінності та відповідальності, дотримання суворого карантинного режиму і санітарно-гігієнічних правил – найкраща профілактика захворювання на коронавірус. Нагадую, що в суботу та неділю в області, найімовірніше, буде введено режим максимального обмеження пересування, – сказав він.

Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко заявив, що на вихідних у Києві правоохоронці будуть переведені на посилене патрулювання міста.

Кличко також закликав киян залишатися вдома і у Вербну неділю, яку християни святкуватимуть 12 квітня.

Окрім того, у Волинській та Закарпатській областях на вихідні, 11 та 12 квітня, посилюють карантинні заходи – вводиться режим максимального обмеження пересування.

Жителям з 13.00 суботи, 11 квітня, до 6.00 понеділка, 13 квітня, рекомендовано не виходити з дому, а необхідні продукти та ліки придбати заздалегідь.

До речі, стаття 33 Конституції України гарантує свободу пересування, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Комендантська година в українському законодавстві згадується лише двічі – її можна вводити під час надзвичайного або воєнного стану. Тобто режим надзвичайної ситуації таких обмежень не передбачає – він дозволяє лише обмежувати доступ у зону надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.