Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 10 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 13 осіб.
Загалом у столиці 348 підтверджених випадків захворювання.
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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський 78 (+0);
- Дарницький 46 (+1);
- Шевченківський 44 (+1);
- Голосіївський 29 (+1);
- Оболонський 24 (+1);
- Солом’янський 46 (+6);
- Дніпровський 23 (+1);
- Подільський 23 (+2);
- Деснянський 20 (+0);
- Святошинський 15 (+0).
До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома під контролем медикiв.
Нагадаємо, станом на 10.00 10 квітня в Україні зафіксовано 2 203 випадки коронавірусної інфекції.
Джерело: Віталій Кличко