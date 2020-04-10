Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 10 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 13 осіб.

Загалом у столиці 348 підтверджених випадків захворювання.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський 78 (+0);

Дарницький 46 (+1);

Шевченківський 44 (+1);

Голосіївський 29 (+1);

Оболонський 24 (+1);

Солом’янський 46 (+6);

Дніпровський 23 (+1);

Подільський 23 (+2);

Деснянський 20 (+0);

Святошинський 15 (+0).

До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома під контролем медикiв.

Нагадаємо, станом на 10.00 10 квітня в Україні зафіксовано 2 203 випадки коронавірусної інфекції.

Джерело: Віталій Кличко