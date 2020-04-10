МОЗ оновив протокол лікування хворих на коронавірус – що змінилось

В Україні оновили протокол лікування хворих на Covid-19, що дозволить ефективніше боротися з коронавірусною інфекцією.
За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, зміни були внесені на основі нових даних японського, австрійського та інших світових регуляторів за результатами наради українських експертів.
Наразі документ передбачає:
- більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів;
- можливість застосовувати лікарський засіб Фавіпіравір;
- докладну інформацію щодо дозувань препаратів;
- удосконалений алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів;
- оновлені протипоказання, відповідно до актуалізованої версії бельгійської настанови (рекомендації щодо лікування хворих на Covid-19).
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Максим Степанов також додав, що за потреби у протокол можуть бути внесені додаткові зміни задля ефективнішого лікування.
Нагадаємо, раніше МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на Covid-19.