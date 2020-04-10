МВС запустило в Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству

В Україні запрацював чат-бот у месенджері Telegram Дій проти насильства.

Сервіс було розроблено за підтримки Міністерства внутрішніх справ.

Головною метою його створення є запобігання домашньому насильству.

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– Чат-бот #ДійПротиНасильства надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні, – йдеться у повідомленні відомства.

Скориставшись чат-ботом, можна викликати служби екстреної допомоги та поспілкуватися зі спеціалістами безкоштовної правової допомоги.

Також сервіс роз’яснює повноваження органів та установ, котрі можуть допомогти у запобіганні домашньому насильству.

Для того, щоб приєднатися до чат-бота, потрібно увійти в додаток Telegram і в пошуковому рядку написати @police_helpbot.

Нагадаємо, очільник МВС Арсен Аваков розповів, коли в Україні завершиться карантин через коронавірус.