Олексій Федоричев виділив 25 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Одеській області

В Одеській області станом на ранок 10 квітня 2020 року зареєстровано 46 пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19. За різними прогнозами, пік розвитку епідемії в регіоні припаде або на 14-15 квітня, або на кінець квітня.

Оскільки медична система регіону погано підготовлена ​​до кризи, до допомоги медикам зараз долучаються всі небайдужі, навіть за межами Одеси та України.

Серед них – Олексій Федоричев, власник компанії Fedcominvest Monaco. Громадянин Угорщини, який емігрував з СРСР у 1989 році, перерахував на допомогу у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу $1 млн. Гроші виділили як компанії Федоричева, так і сам бізнесмен з особистих коштів.

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Ці кошти передусім будуть спрямовані на закупівлю ПЛР-тестів, а також захисних засобів для медичного персоналу. За різними даними, середня ціна приладу для ПЛР-тестування перевищує 750 тис. грн, а реактиви, необхідні для проведення діагностики, також коштують вкрай дорого. Очевидно, гроші, виділені бізнесменом, нададуть істотну підтримку країні.

Олексій Федоричев є власником компаній ТІС-Зерно та ТІС-Міндобрива, а також співвласником інших компаній в Україні.

До речі, в Україні оновили протокол лікування хворих на Covid-19, що дозволить ефективніше боротися з коронавірусною інфекцією.