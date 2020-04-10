PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Олексій Федоричев виділив 25 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Одеській області

В Одеській області станом на ранок 10 квітня 2020 року зареєстровано 46 пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19. За різними прогнозами, пік розвитку епідемії в регіоні припаде або на 14-15 квітня, або на кінець квітня.

Оскільки медична система регіону погано підготовлена ​​до кризи, до допомоги медикам зараз долучаються всі небайдужі, навіть за межами Одеси та України.

Серед них – Олексій Федоричев, власник компанії Fedcominvest Monaco. Громадянин Угорщини, який емігрував з СРСР у 1989 році, перерахував на допомогу у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу $1 млн. Гроші виділили як компанії Федоричева, так і сам бізнесмен з особистих коштів.

Олексій Федоричев виділив 25 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Одеській області

Читайте: Допомогти зупинити коронавірус: як кожен з нас може приєднатись до боротьби з Covid-19

Ці кошти передусім будуть спрямовані на закупівлю ПЛР-тестів, а також захисних засобів для медичного персоналу. За різними даними, середня ціна приладу для ПЛР-тестування перевищує 750 тис. грн, а реактиви, необхідні для проведення діагностики, також коштують вкрай дорого. Очевидно, гроші, виділені бізнесменом, нададуть істотну підтримку країні.

Олексій Федоричев є власником компаній ТІС-Зерно та ТІС-Міндобрива, а також співвласником інших компаній в Україні.

До речі, в Україні оновили протокол лікування хворих на Covid-19, що дозволить ефективніше боротися з коронавірусною інфекцією.

Джерело: Українські новини

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка