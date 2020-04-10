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Факти / Україна / Суспільство

Погода в Україні на 10 квітня (КАРТА)

У п’ятницю, 10 квітня, синоптики прогнозують теплу, але дощову погоду.

У західних областях прогнозується від 11 до 18 градусів тепла вдень, і вночі від 5 до 8 градусів.

На Півночі країни синоптики прогнозують вдень від 11 до 13 градусів тепла, а вночі – від 6 до 8 градусів.

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На Півдні вдень очікується від 17 до 21 градусів тепла, а вночі – від 3 до 5.

На Сході також буде тепло. Синоптики прогнозують від 16 до 19 градусів тепла. Вночі похолодає від 2 до 7 градусів.

погода на 10 апреля

До речі, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

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