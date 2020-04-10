Посилення карантину на Київщині не стосується Києва – юрист

Місто Київ не входить до складу Київської області. Відповідно, в столиці не діятимуть обмежувальні заходи, введені обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки.

Про це в коментарі Фактам ICTV пояснив член Асоціації правників України Андрій Кохан.

– Київ має особливий адміністративно-територіальний статус з розширеними повноваженнями у порівнянні з будь-якою областю, оскільки виконує столичні функції, – пояснив він.

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Водночас в межах міста Києва є анклав Київської області – селище Коцюбинське.

– На цій території рішення, прийняті відповідною Київською обласною комісією, повинні діяти в повному обсязі, – каже Кохан.

Нагадаємо, 10 квітня комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області.