PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Проведення нормандського саміту онлайн не обговорювалось – Кулеба

Україна нині веде перемовини з РФ, Францією та Німеччиною щодо згоди на проведення наступного саміту у нормандському форматі, проте можливий онлайн-режим зустрічі предметно не обговорювався, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Варіант проведення нормандського саміту в онлайн-режимі поки що предметно не обговорюється, але ми працюємо над тим, щоб в принципі отримати згоду всіх трьох країн, – наголосив дипломат.

Кулеба додав, що спочатку треба узгодити дату саміту, а потім домовлятися про формат.

Читайте: Зустріч в нормандському форматі перенесли через карантин

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що головною умовою проведення саміту в нормандському форматі є виконання всіх паризьких домовленостей, починаючи з припинення вогню.

Нагадаємо, нормандський саміт у Парижі проходив із 8 по 10 грудня. У рамках зустрічі відбулися переговори президента України, президента Франції, канцлера Німеччини і президента Російської Федерації.

Джерело: МЗС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка