Проведення нормандського саміту онлайн не обговорювалось – Кулеба

Україна нині веде перемовини з РФ, Францією та Німеччиною щодо згоди на проведення наступного саміту у нормандському форматі, проте можливий онлайн-режим зустрічі предметно не обговорювався, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Варіант проведення нормандського саміту в онлайн-режимі поки що предметно не обговорюється, але ми працюємо над тим, щоб в принципі отримати згоду всіх трьох країн, – наголосив дипломат.

Кулеба додав, що спочатку треба узгодити дату саміту, а потім домовлятися про формат.

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Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що головною умовою проведення саміту в нормандському форматі є виконання всіх паризьких домовленостей, починаючи з припинення вогню.

Нагадаємо, нормандський саміт у Парижі проходив із 8 по 10 грудня. У рамках зустрічі відбулися переговори президента України, президента Франції, канцлера Німеччини і президента Російської Федерації.