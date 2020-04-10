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Факти / Україна

Рада затвердить правові підстави для обмежувальних заходів у боротьбі з Covid-19

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування зареєстрував законопроект № 3320 про внесення змін до закону Про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Ухвалення законопроекту очікується в понеділок, 13 квітня.

У документі визначається поняття самоізоляція як перебування особи, щодо якої є обґрунтовані підстави про ризик інфікування або поширення нею інфекційної хвороби, у визначеному нею місці з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі особистого зобов’язання.

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Також визначається поняття обсервація як перебування особи, щодо якої є ризик поширення інфекційної хвороби, в обсерваторі з метою її обстеження та медичного спостереження за нею.

Уряд має отримати право визначати їх порядок, а місцева влада – право створювати тимчасові спецлікарні для додаткового забезпечення надання медичної допомоги хворим.

Вони зможуть залучати додатково медичних працівників на контрактній основі.

Пропонується тимчасово впровадити норму, необхідну для обробки персональних даних громадян, з метою впровадження сучасних протиепідемічних заходів.

Раніше голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться орієнтовно в понеділок, 13 квітня.

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