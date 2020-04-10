Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 14.00 13 квітня 2020 року.

На позачерговому засіданні планують розглянути проекти закону про національну інфраструктуру геопросторових данних, внесення змін до Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

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Також депутати мають розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля.

Раніше Разумков підписав закон про соцвиплати малозабезпеченим на час карантину.