Штаб по боротьбі з Covid-19 в Одеській області допоміг 24 лікарням на 115 млн грн

Антикризовий штаб для боротьби з Сovid-19 в Одеській області за підтримки понад 200 бізнесменів регіону за період з 16 березня залучив понад 115 млн грн для забезпечення лікарень та медиків. Тож 24 регіональні лікарні як мінімум для початку забезпечені необхідним обладнанням та індивідуальними засобами захисту для медиків.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова штабу Андрій Ставніцер.

– 24 обласні лікарні вже забезпечені необхідним мінімумом, щоб зустріти епідемію. Оснащення деяких наближається до історичного максимуму. Це колосальна праця майже 300 осіб. Це фантастичний ресурс, люди віддали величезну кількість часу, енергії, контактів, знань, можливостей та грошей не своїм домашнім, не друзям і не співробітникам, а всієї області, – зазначив він.

За словами Ставніцера, станом на 8 квітня 2020 року для області, зокрема, вже закуплено:

41 апарат ШВЛ;

1 апарат ПЛР-тестування;

26 кисневих концентраторів;

150 апаратів БІПАП;

12 апаратів СІПАП;

10 моніторів пацієнта;

20 пульсоксиметрів;

20 410 захисних комбінезонів;

55 000 бахіл;

108 400 пар рукавичок;

224 00 респіраторів;

5 000 продуктових наборів.

Крім того, завдяки спільним зусиллям представників штабу та депутатів Одеської облради, сьогодні на позачерговій сесії було ухвалено рішення про додаткову регіональну надбавку в розмірі 200% посадового окладу для медиків. У середньому вони отримуватимуть від 15 до 30 тис. грн.

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Ініціатива про доплату медикам належить співвласникам ТІС Олегу Кутателадзе та Андрію Ставніцеру, а також генеральному директору Бруклін Київ Порт Юрію Губанкову та голові правління банку Восток Вадиму Мороховському.

– Дорогі медики, ми говорили вам, що чуємо вас та думаємо про те, як полегшити вам життя. Ми об’єдналися з обласною радою і зробили ще один крок на цьому шляху. Не впадайте у відчай та пишіть нам, якщо ми можемо зробити ще що-небудь. Тримайтеся. Дякуємо всім, хто зробив це рішення можливим, – додав Ставніцер.

Відзначимо, що бізнесмени інших регіонів також намагаються забезпечити лікарні та медиків всім необхідним. Бізнес Львівської області зібрав майже 401 тис. грн, IT Кластер закупив – 3 тис. тестів, Meest Group -10 тис. тестів, Меблі-Сервіс – 20 тис. масок, Soft Serve – 4 тис. респіраторів.

У Дніпропетровській області зусиллями бізнесу закуплено 57 апаратів ШВЛ, 10 тис. тестів, а також інше обладнання та засоби захисту для лікарень і медиків.

Антикризовий штаб Одеської області для протидії поширенню коронавірусу створений 16 березня після зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу. Його очолив співвласник ТІС, одесит Андрій Ставніцер.

Разом з благодійними організаціями, представниками ключового бізнесу регіону та волонтерами штаб зосередився на чотирьох ключових напрямах: закупівлі необхідного обладнання для опорних лікарень міста та області, закупівлі засобів захисту для медиків, забезпеченні продуктовими наборами літніх самотніх пенсіонерів, організації доставки лікарів на робочі місця.

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