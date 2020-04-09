PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Спалах коронавірусу на Житомирщіні: правоохоронці посилили заходи контролю

У Житомирській області в місті Малин правоохоронці посилили заходи контролю після спалаху коронавірусу.

З 10 квітня на в’їздах і виїздах з міста мають намір встановити тимчасові КПП.

Для патрулювання в місто направили поліцію і Національну гвардію.

Читайте: У трьох областях України можуть ввести комендантську годину – Марцінків

До речі, в місті Малин працюватимуть 7 тимчасових пунктів пропуску та контролю.

Також по місту збільшать роботу щоденних піших і автопатрулів.

До речі, раніше Чернівецьку область закрили на в’їзд та виїзд через коронавірус.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка