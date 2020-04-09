Спалах коронавірусу на Житомирщіні: правоохоронці посилили заходи контролю

У Житомирській області в місті Малин правоохоронці посилили заходи контролю після спалаху коронавірусу.

З 10 квітня на в’їздах і виїздах з міста мають намір встановити тимчасові КПП.

Для патрулювання в місто направили поліцію і Національну гвардію.

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До речі, в місті Малин працюватимуть 7 тимчасових пунктів пропуску та контролю.

Також по місту збільшать роботу щоденних піших і автопатрулів.

До речі, раніше Чернівецьку область закрили на в’їзд та виїзд через коронавірус.