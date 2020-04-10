Стан був тяжкий: заступник голови Харківської облради поборов коронавірус

Заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача ще 23 березня госпіталізували до Олександрівської лікарні Києва з діагнозом коронавірус. 10 квітня його виписали, про що чиновник повідомив у відеозверненні в соцмережі.

– У меня діагностували коронавірус. Пізніше, як ускладнення, з’явилася пневмонія. Зараз моє здоров’я стабілізувалося. Мене виписали з лікарні, щоб звільнити місце тим, кому воно потрібніше. Я сиджу вдома в самоізоляції, – розповів Скоробагач.

За його словами, перші симптоми інфекції у нього з’явилися на восьмий день після повернення з Європи.

– До того часу я самоізолювався і спілкувався з лікарем телефоном. Через кілька днів мій стан погіршився, я знову здав тест, який відправили до Німеччини. Його результати отримав вже в Олександрівській лікарні у Києві, де я лежав два тижні. Поки я там був, трималася температура. Кілька днів я був у тяжкому стані, – зазначив харківський депутат.

Він також розповів про дружину, яка захворіла кількома днями раніше:

– Моїй дружині було простіше впоратися з вірусом, і у неї не було ускладнень.

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Нагадаємо, 23 березня Володимира Скоробагача з пневмонією госпіталізували в одну з лікарень Києва.