STEM is FEM онлайн: переможниця створить власного робота

Призами фінального конкурсу онлайн-модуля проекту STEM is FEM із робототехніки стане відкладена поїздка на міжнародний профільний івент та набір для створення робота. Про це розповів один з ініціаторів проекту, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

STEM is FEM – це благодійний проект, що мотивує дівчат обирати для себе освіту та кар’єру у технологічній сфері. Цього тижня проект вперше повністю переходить в інтернет через спалах коронавірусу в Україні. Три попередні освітні модулі були дводенними інтенсивами у Києві, на який приїжджали дівчата зі всієї України.

Організатори пообіцяли, що через карантин формат не зміниться, хоча й перейде в онлайн. На учасниць чекають два дні занурення в тему Робототехніка та інженерія – виступи спікерок-високопосадовчинь, відверта розмова із жінками, які працюють у галузі, практичні заняття та творчий конкурс.

– Сфера робототехніки стрімко розвивається у сучасному світі, а її інноваційні досягнення активно використовуються у галузі охорони здоров’я, освіти, сільського господарства, у військовій промисловості та транспортній системі. Онлайн-модуль STEM is FEM спрямований на популяризацію робототехніки та інженерії серед старшокласниць. Учасниці зможуть більше дізнатися про те, яка ситуація в Україні і які виклики ставлять перед собою вчені та інженери, що працюють в індустрії, – говорить Сапар Карягдиїв.

Організатори розповідають, що учасниць відбирали за допомогою тестування на сайті проекту. Серед 80 заявок обрали 30 найкращих. Конкурс продовжиться і під час освітнього модулю. Його переможниця отримає 45 544 LEGO MINDSTORMS Education EV3, який дозволяє власноруч створити функціонального робота.

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Головним призом попередніх модулів була участь у відомому світовому STEM-заході. Та через карантин масові зібрання у більшості країн заборонені, а події перенесені чи скасовані. Це відбулось і з подією, яка мала відвідати переможниця третього модулю Екологія і енергетика Ірина Наталуха – International Alliance Conference on Global Citizenship від Єльського університету у Римі.

Організатори STEM is FEM обіцяють, що всі переможниці отримають свою призову поїздку після того, як пандемія завершиться. Для цього розглядають найрізноманітніші світові події – Womenize! Games & Tech чи Tech Open Air в Берліні, Maker Faire в Парижі, Women in Tech Perspectywy 2020 у Варшаві.

Нагороди у модулі Робототехніка також отримають дві дівчини, що посядуть друге місце у конкурсі. Їх чекає 8-тижневий онлайн-курс з основ інженерної справи від University of Texas at Arlington (США).

Нагадаємо, Дитячий фонд ООН в Україні та благодійний освітній проект STEM is FEM познайомили школярок із сучасними українськими науковицями.