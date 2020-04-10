Третя смерть від Covid-19 на Закарпатті: жінка два тижні займалась самолікуванням

Жінку з Берегового привезли до лікарні 8 квітня на таксі з діагнозом лівостороння пневмонія у дуже тяжкому стані.

У Берегівській ЦРЛ розповіли, що хворій відразу зробили експрес-тест на коронавірус, і він показав негативний результат.

Вона два тижні лікувалася вдома самостійно і за допомогою не зверталася.

За словами доньки, впродовж цих тижнів до них ніхто не приходив і не відвідував хвору, тобто контактів не було.

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У лікарні стан 68-річної жінки погіршувався, тому їй зробили ПЛР-тест.

Пацієнтку перевели до реанімації та підключили до апарату ШВЛ. На жаль, 9 квітня о 15.40 жінка померла.

Вже наприкінці дня стали відомі результати ПЛР-тесту – Covid-19 підтвердився.

Тому нині встановлюються контактні особи померлої.

Наразі на Закарпатті 56 хворих на коронавірус, зокрема 5 лікарів.

Нагадаємо, про третю смерть на Закарпатті від коронавірусу стало відомо 9 квітня.

Станом на 10 квітня в Україні зафіксовано 2 203 випадки коронавірусної інфекції. За добу 311 нових.

Загалом 69 людей померли, а 61 пацієнт одужав.