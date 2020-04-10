У Києві вже 348 випадків коронавірусу

Станом на п’ятницю, 10 квітня, у Києві виявили 348 випадків коронавірусної інфекції Covid-19.
Про це під час щоденного брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.
– Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 13 людей. Загалом у столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, – заявив він.
Кількість випадків зараження за добу збільшилася на 13 людей:
- 8 жінок віком від 21 до 91 року;
- 14-річна дівчинка;
- четверо чоловіків віком від 35 до 71 року.
Серед киян, що захворіли за минулу добу – також двоє медиків.
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– До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв, – додав Віталій Кличко.
Як зауважив мер Києва, всього в столиці було зроблено майже 3,3 тис. експрес-тестів. А лабораторних тестів ПЛР – 3,5 тис.
Нагадаємо, станом на 10.00 10 квітня в Україні зафіксовано 2 203 випадки коронавірусної інфекції. За добу було зафіксовано 311 нових випадків.