У Тернопільській області перша людина вилікувалася від Covid-19

У Тернопільській області перша людина одужала від Covid-19.

26-річний житель села Острів Тернопільського району захворів 19 березня, а через тиждень, 27 березня, тестування підтвердило діагноз коронавірус.

– Чоловіка госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої допомоги з діагнозом правобічна пневмонія. Хворий мав супутню патологію — серцеву недостаність, – йдеться у повідомленні прес-служби Тернопільської ОДА.

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Два тести, які медики повторно зробили 8 та 9 квітня, показали відсутність Covid-19 в організмі хворого. Чоловіка вже виписали з лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінниці перший пацієнт одужав від коронавірусу.

Джерело: Тернопільська ОДА