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Факти / Україна / Суспільство

У Тернополі заборонили роботу ломбардів, ринків і будівельних магазинів

У Тернополі не працюватимуть ломбарди, ринки і будівельні магазини. Також в місті заборонять продаж кави та інших гарячих напоїв.

Таке рішення ухвалив Тернопільський міський штаб щобо боротьби з коронавірусом.

За умови виконання протиепідемічних заходів підприємці, що працюють в сфері будівництва, реконструкції та ремонту зможуть продовжити роботу.

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Крім того, в Тернополі дозволяється перебування в одному легковому авто не більше двох осіб – один спереду, інший – ззаду. Також в одному авто можна перебувати членам однієї сім’ї.

❗️ЛОМБАРДАМ, РИНКАМ, БУДІВЕЛЬНИМ МАГАЗИНАМ ПРАЦЮВАТИ НЕ МОЖНА – РІШЕННЯ ШТАБУ
ℹ️Тернопільський міський штаб для боротьби…

Опубликовано Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом Пятница, 10 апреля 2020 г.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що нині не можна говорити конкретно про терміни завершення карантину.

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