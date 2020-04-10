У Тернополі заборонили роботу ломбардів, ринків і будівельних магазинів

У Тернополі не працюватимуть ломбарди, ринки і будівельні магазини. Також в місті заборонять продаж кави та інших гарячих напоїв.
Таке рішення ухвалив Тернопільський міський штаб щобо боротьби з коронавірусом.
За умови виконання протиепідемічних заходів підприємці, що працюють в сфері будівництва, реконструкції та ремонту зможуть продовжити роботу.
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Крім того, в Тернополі дозволяється перебування в одному легковому авто не більше двох осіб – один спереду, інший – ззаду. Також в одному авто можна перебувати членам однієї сім’ї.
❗️ЛОМБАРДАМ, РИНКАМ, БУДІВЕЛЬНИМ МАГАЗИНАМ ПРАЦЮВАТИ НЕ МОЖНА – РІШЕННЯ ШТАБУ
ℹ️Тернопільський міський штаб для боротьби…
Опубликовано Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом Пятница, 10 апреля 2020 г.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що нині не можна говорити конкретно про терміни завершення карантину.