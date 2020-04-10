У ЗСУ збільшилася кількість інфікованих на коронавірус

Військовослужбовець Вінницького гарнізону та двоє військових однієї з військових частин Мелітополя заразилися на коронавірус.
Всі військові перебували з 9 квітня на самоізоляції після контакту з товаришем по службі, у якого був підтверджений Covid-19.
– Військові, які мали з ними контакти відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них будуть взяті проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, – йдеться в повідомленні.
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Військовий з Вінницького гарнізону був госпіталізований 9 квітня у Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону з попереднім діагнозом пневмонія. Після обстеження у нього був підтверджений коронавірус.
Він перебував на амбулаторному лікуванні під наглядом медичної служби з 3 квітня. Експрес-тести двічі давали негативний результат. Стан здоров’я військового задовільний.
Військовослужбовці з Мелітополя проходять лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.
Нагадаємо, станом на 9.30 10 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 203 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом, 69 людей померли, а 61 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 311 нових випадків.
У ЗСУ зафіксовано 10 випадків інфікування Covid-19.