У ЗСУ збільшилася кількість інфікованих на коронавірус

Військовослужбовець Вінницького гарнізону та двоє військових однієї з військових частин Мелітополя заразилися на коронавірус.

Всі військові перебували з 9 квітня на самоізоляції після контакту з товаришем по службі, у якого був підтверджений Covid-19.

– Військові, які мали з ними контакти відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них будуть взяті проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, – йдеться в повідомленні.

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Військовий з Вінницького гарнізону був госпіталізований 9 квітня у Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону з попереднім діагнозом пневмонія. Після обстеження у нього був підтверджений коронавірус.

Він перебував на амбулаторному лікуванні під наглядом медичної служби з 3 квітня. Експрес-тести двічі давали негативний результат. Стан здоров’я військового задовільний.

Військовослужбовці з Мелітополя проходять лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Нагадаємо, станом на 9.30 10 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 203 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом, 69 людей померли, а 61 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 311 нових випадків.

У ЗСУ зафіксовано 10 випадків інфікування Covid-19.