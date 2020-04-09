Україна може оминути пік захворюваності на коронавірус – Ляшко назвав умову

Україна може оминути пік захворюваності на коронавірус за умови дотримання усіх карантинних заходів.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі програми Право на владу.

– Зараз експерти і математичні моделювання показують, що 14 квітня піку в нас не буде. Пік ми можемо пройти непоміченим для всієї системи охорони здоров’я, якщо всі запропоновані заходи виконуватимуться.

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Він також зазначив, що кількість хворих на Covid-19 в Україні досягнула першої тисячі випадків найпізніше з усіх європейських країн.

Тому карантинні заходи показують, що у нас не така стрімка динаміка зростання хворих від тисячі до десяти тисяч.

Нагадаємо, раніше директор Центру громадського здоров’я Ігор Кузін повідомив, що пік захворюваності на коронавірус в Україні буде на початку травня.