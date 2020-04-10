Уряд розробив кредитну програму для українців, які повернулись додому – Шмигаль

У планах влади надавати кредити малому і середньому бізнесу та ”кредитні канікули” після карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

– Якщо порівнювати з Італією і Іспанією – ми швидше почали карантин. І ми фактично запровадили його тільки у шістьох газулях економіки де було найбільше скупчення людей. Решта підприємств працюють, – каже Денис Шмигаль.

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Уряд чекає піку пандемії в Україні. Після його проходження вводитимуть план допомоги економіці.

– Те що у нас немає зараз іспанського чи італійського сценарію – це добре. Але у нас поки спостерігається ріст захворювання і говорити про остаточний план зарано, – каже прем’єр-міністр.

В Україну повернулись громадяни, які вміють працювати на сучасних підприємствах, і у влади є бажання залучити їх в економіку.

– Буде кредитна програма Нові гроші, якою ми дамо їм змогу рухатись уперед. Крім того, бізнесу, який не брав кредити, ми готові забезпечити погашення відсотків і відстрочку виплати тіла кредиту на один рік, – каже Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців, які через карантинні обмеження втратили роботи на території держави чи за кордоном.

Джерело: Свобода слова Савіка Шустера