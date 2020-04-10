Усіх медиків, які борються з коронавірусом, застрахують – Зеленський

Сім’ї лікарів, які померли від коронавірусу, отримають грошову допомогу. Фонд боротьби з коронавірусом в державному бюджеті становить 66 млрд грн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми хочемо застрахувати життя всіх медичних працівників, задіяних у протидії коронавірусу, – сказав Зеленський.

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Він підкреслив, що за ці кошти мають намір збільшити виплати лікарям, які щодня борються з коронавірусом. Також передбачена купівля необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту.

– Виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще надання грошової допомоги сім’ям лікарів, які померли від Covid-19, – додав Зеленський.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що нині не можна говорити конкретно про терміни завершення карантину.