В Україні можна відстежити готовність лікарень до боротьби з Covid-19 онлайн

В Україні створили спеціальні дашборди, за допомогою яких у режимі реального часу можна стежити за укомплектованістю медичних закладів усім необхідним для боротьби з коронавірусом.
Вони доступні онлайн і оновлюються щоденно.
Тут розміщена інформація про медичні заклади, які готові приймати хворих, вільні ліжкомісця, апарати ШВЛ, запаси засобів індивідуального захисту, медичний персонал.
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Інформацію можна переглянути як в Україні загалом, так і для окремих регіонів і навіть медичних закладів.
Також на сайті можна дізнатися про те, як захистити себе та рідних, як передається коронавірусна інфекція та що робить влада для допомоги людям у період пандемії.
Нагадаємо, стежити за статистикою поширення коронавірусу в Україні можна за допомогою онлайн-карти.