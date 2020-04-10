В Україні можна відстежити готовність лікарень до боротьби з Covid-19 онлайн

В Україні створили спеціальні дашборди, за допомогою яких у режимі реального часу можна стежити за укомплектованістю медичних закладів усім необхідним для боротьби з коронавірусом.

Вони доступні онлайн і оновлюються щоденно.

Тут розміщена інформація про медичні заклади, які готові приймати хворих, вільні ліжкомісця, апарати ШВЛ, запаси засобів індивідуального захисту, медичний персонал.

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Інформацію можна переглянути як в Україні загалом, так і для окремих регіонів і навіть медичних закладів.

Також на сайті можна дізнатися про те, як захистити себе та рідних, як передається коронавірусна інфекція та що робить влада для допомоги людям у період пандемії.

Нагадаємо, стежити за статистикою поширення коронавірусу в Україні можна за допомогою онлайн-карти.