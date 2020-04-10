В Україні понад 330 медиків захворіли на Covid-19

В Україні з початку пандемії коронавірусом заразилися 334 працівника медичних установ.

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, наразі уряд щодня займається забезпеченням медичних працівників засобами індивідуального захисту.

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– Справді, у нас з 2 203 захворювань на сьогодні – 334 медичних працівника. Ми кожен день займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту.

Кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч респіраторів, так і костюмами біозахисту, окулярами – все це відразу поставляється в лікарні, – повідомив Степанов.