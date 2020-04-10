Великдень 2020: чи можна освятити паску кур’єром

Великдень цього року відзначається 19 квітня, а українці уже зіткнутися з проблемою освячення пасок через карантин.

Чи можна освятити паску та великодній кошик кур’єром, розбирались Факти ICTV.

Найбільші релігійні конфесії України випустили правила, за якими відбуватимуться великодні служби.

Православна церква України заборонила проводити у своїх храмах освячення верби та святкових кошиків. Так само заборонила вірянам приходити до храмів Католицька церква в Україні.

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Глава Греко-католицької церкви Святослав попросив не приносити цього разу до церкви на освячення вербу та великодні кошики.

– Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участі в Пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння, – каже Святослав.

Там де можливе проведення служб із дотримання карантинних правил, люди можуть приносити кошики.

– Це звісно може бути кур’єр. Але суть свята не у кошику, а в тому, щоб здійснити намір. Тобто відправити людину із кошиком і просто дочекатись її назад – це не святкувати Великдень. На свято можна навіть вдома прослухати Великодню службу і цього буде достатньо, – каже Святослав Барвун, священник УГКЦ.

В Українській православній церкві богослужіння на Великдень будуть. Також освячуватимуть кошики із пасками у дворі біля храму.

– Ми святитимемо кошики з дотриманням усіх норм і дистанції. Як люди дійдуть до храму – їхня справа. Також їхня справа, чи це буде кур’єр, чи ні, – каже священник одного із столичних храмів.

Освячена паска з хлібозаводу

У деяких містах міська влада домовилися з хлібозаводами, що великодні паски освятять прямо на виробництві. Про це вже заявили в Житомирській області та на Київщині. Освячені паски також доставлятиме Укрпошта.

Нагадаємо, за правилами карантину, під час богослужінь у храмах перебуватимуть священнослужителі чтеці та співці, а також ті особи, які забезпечуватимуть трансляції служб. Але одночасно у церкві може бути не більш як 10 осіб.

Джерело: УГКЦ