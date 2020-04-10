Відповідь України на пандемію Covid-19 була рішучою – посол ЄС

Відповідь українського уряду на пандемію коронавірусу була ранньою, зрозумілою і рішучою.

Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

– Я дуже ретельно дотримуюся всіх заходів, обмежень і приписів української влади. Якщо подивитися на глобальну картину, на якому рівні уряди вживають заходів, то можна зробити висновок, що відповідь України була ранньою і рішучою.

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Посол також зазначив, що дуже цінує співпрацю з МЗС України щодо повернення громадян країн ЄС і українців на батьківщину під час пандемії.

Також він додав, що дуже цінує зусилля, які докладає влада України, щоб координувати допомогу.

Нагадаємо, уряд України з 6 квітня посилив карантинні обмеження. Все, що потрібно знати про посилення карантину в Україні, раніше писали Факти ICTV.